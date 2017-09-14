Edebiyat öğretmeni kazaya kurban gitti



İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saat 09.30 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine giden Ramazan Kaya yönetimindeki 35 S 71005 plakalı midibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sultan Esra Soylu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün altında kalan Soylu, ağır yararlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Soylu'nun cansız bedeni savcılık incelemesin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ayrıca, iki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Soylu'nun Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde 15 senedir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştığı belirtildi.