"Edebiyat Kampı" 9 ilden öğrencileri Diyarbakır'da buluşturdu

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen "Edebiyat Kampı" için 9 ilden 135 öğrenci ve 10 görevli personel Diyarbakır'a geldi.

Yurtlardaki gençlerin serbest zamanlarını iyi değerlendirmesi, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen kampa, Antalya, Artvin, Bartın, Çanakkale, Çankırı, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale ve Nevşehir'de yurtlarda kalan 135 kız öğrenci katıldı.

5 gün boyunca öğrenciler, kültür gezileri, spor, sinema, sıra gecesi, sevgi evi ziyareti, oryantiring yarışması, sinema izleme, masa tenisi turnuvası, sıra gecesi ve bilgi yarışması gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu.

Etkinlikler kapsamında misafir öğrenciler için, tarihi On Gözlü Köprü, Diyarbakır Minyatür, Dört Ayaklı Minare, Hasan Paşa Hanı, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ahmet Arif Evi, Kurşunlu Cami, Hz. Süleyman Cami, İç Kale Müzesi, St. George Kilisesi, Güneş Tapınağı ve Seyir Terasına gezi düzenlendi.

Kenttin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulan öğrenciler, şehit aileleriyle bir araya geldi.