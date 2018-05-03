Edebiyat Fakültesi'nde "Filozof-Sanatçı Günleri"

Filozof-Sanatçı Günleri etkinliği Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'nda başladı.

Felsefe ve sanatı bir araya getiren etkinliğin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen gerçekleştirdi. Doç. Dr. Kurtoğlu konuşmasında şunları söyledi; "Böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Ayrıca Paris Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bruno Candy'ye de katılımından dolayı teşekkür ederim. Bugün Mösyö Candy, 2014 yılında basılan Filozof-Sanatçının Yeniden Doğuşu-Düşüncenin Görsel Devrimi Üzerine Bir Deneme kitabını anlatacak. Bu kitap, yakın zamanda konuşmacılarımızdan biri olan değerli Çevirmen-Yazar Sevgi Türker Terlemez tarafından Türkçe'ye çevrildi. Dolayısıyla biz de etkinliğimizin adına bu kitaptan yola çıkarak karar verdik."

2 gün sürecek olan etkinlik alanından uzman kişilerin sunumları ile devam edecek. Diğer yandan etkinlik, Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleşecek olan Doç. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen'le Değme Noktası/Buluşamayan Yüzler performatif felsefe atölyesi ile sonlanacak. - ESKİŞEHİR