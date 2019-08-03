"Edebiyat, dünyada aktif rol oynuyor"

Çocuk Gençlik Kitapları Edebiyat Ajanı Nazlıcan Kabataş, farklı ülke edebiyatlarını temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Edebiyat, dünyada çok aktif bir rol oynuyor. Biz de bu rolde yer aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

"Dünya Telif Pazarında Çevirmenlerin Gücü ve TEDA'nın etkisi" başlıklı seminer, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında enstitünün İstanbul şubesinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA), İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi), çeviri fonları ile Türk ve dünya edebiyatının konuşulduğu etkinliğe, Çocuk Gençlik Kitapları Edebiyat Ajanı Nazlıcan Kabataş katıldı.

TEDA'nın bir çeviri fonu olduğunu belirten Kabataş, "Türk edebiyatının yurt dışına açılımına destek sağlayan bir fondur. Çevirmenlerimizle Türk edebiyatının yurt dışında daha fazla basılması, yayılması ve yabancıların Türk edebiyatını tanıması için çalışmalar yapıyoruz. TEDA'nın da bu konuda destekleri bulunuyor, Türk yazarların kitaplarının yurt dışında basılması için fon sağlıyor." diye konuştu.

Kalem Ajans olarak Türk edebiyatını yurt dışında temsil etmek için çalıştıklarını anlatan Kabataş, şunları kaydetti:

"150'den fazla yazarı temsil ediyoruz. Bir çoğu 30'dan fazla dile çevrildi. Aynı zamanda yurt dışındaki yayıncıları da Türkiye'de temsil ediyoruz. Katılımcıların bir kısmı çevirmen olmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Çevirmenlerimizi destekliyoruz ve severek temsil ediyoruz."

Çeviri fonları ve çevirmenlerle ilgili soruları cevaplayan Kabataş, şunları söyledi:

"Edebiyat, dünyada çok aktif bir rol oynuyor. Biz de bu rolde yer aldığımız için çok mutluyuz. Çok farklı ülkelerin edebiyatını temsil etmekten gurur duyuyoruz umarım bu konuda daha fazla çalışmalar yapabiliriz. İlk kez çeviri yapacaksa şunu soruyorum, yetişkin kitapları mı çevirmek istiyorsun çocuk kitapları mı? Benim önerim çocuk kitapları oluyor. Çünkü aşama aşama gitmek çok daha iyi 300 sayfalık bir kitabı çevirmektense 32 sayfalık çocuk kitaplarıyla başlamak çevirmek için daha güzel bir tecrübe sağlar."

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) Koordinatörü Karin Tellioğlu ise TEDA, İTEF, Kalem Ajans ve Türk edebiyatı alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Türkçe bilen yabancıların Türk edebiyatını kendi ülkelerinde tanıtması ve yayması için izlenmesi gereken yolu anlatan Tellioğlu, "Türk edebiyatı dünya edebiyatında çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA