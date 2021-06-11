Edebi Hayat Okumalarında Sınav Heyecanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Edebi Hayat Okumaları" sınavı yarın (12 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Edebi Hayat Okumaları" sınavı yarın (12 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek. 12 İlçede ve eş zamanlı olarak yapılacak olan sınavda gençlere, Yunus Emre ve Mehmet Akif'in eserleri sorulacak.
HEDEF YUNUS EMRE VE AKİF'İ GENÇLERE TANITMAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un gençlere tanıtılmasını amacıyla bu yıl Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenliyor. Proje aynı zamanda, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı ve 2021'in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Bilenlere Selam Olsun" selamıyla hayata geçirildi.
SINAV YARIN (Cumartesi) YAPILACAK
Edebi Hayat Okumalarının sınavı yarın (12 Haziran 2021 Cumartesi) günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan öğrencilere, "şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı" gibi konular sorulacak. Sınavın sonuçları 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.
12 İLÇEDE VE EŞ ZAMANLI OLARAK
Sınav, Kocaeli'nin 12 ilçesinde gerçekleştirilecek ve 10. 00'da başlayacak.
Sınavın yapılacağı okullar ise şöyle:
İLÇE ADI
SINAV YAPILACAK OKUL ADI
BAŞİSKELE
KARŞIYAKA TÜPRAŞ MTAL
ÇAYIROVA
ÇAYIROVA FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ
ÇAYIROVA
İSTİKLAL ORTAOKULU
ÇAYIROVA
ŞEKERPINAR HASAN TAHSİN ORTAOKULU
DARICA
DARICA ORTAOKULU
DARICA
GÖKŞEN MUSTAFA YÜCEL ANADOLU LİSESİ
DERİNCE
SIRRIPAŞA ORTAOKULU
DERİNCE
DERİNCE ANADOLU LİSESİ
DİLOVASI
DİLOVASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
GEBZE
GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
GEBZE
CUMAKÖY ORTAOKULU
GEBZE
DUMLUPINAR ORTAOKULU
GEBZE
FATİH İHO
GEBZE
MEHMET AKİF ERSOY
GÖLCÜK
PİRİ REİS İLKOKULU
GÖLCÜK
BARBAROS İLKOKULU
İZMİT
ATATÜRK ORTAOKULU
KANDIRA
KANDIRA ANADOLU LİSESİ
KANDIRA
KANDIRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KARAMÜRSEL
KARAMÜRSEL ALP ANADOLU LİSESİ
KARTEPE
KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
KÖRFEZ
TÜPRAŞ 50. YIL ANADOLU LİSESİ
ÖĞRENCİLER SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?
Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Edebi Hayat Okumaları sınavında öğrenciler Mehmet Akif ve Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan sorulara yanıt verecek. Bu kapsamda; ortaokul öğrencileri, vatan şairi Mehmet Akif'in; lise öğrencileri ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre'nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınav olacak. Ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un "1-İstiklal Marşı, 2-Kocakarı ile Ömer, 3-Terlemeli Alınlar, 4-Durmayalım, 5-Ağlarım Ağlatamam, 6-Asım, 7-Birlik, 8-Çanakkale Şehitlerine, 9-Bülbül Şiiri, 10-Seyfi Baba" şiirlerinden sorumlu olacak. Lise öğrencileri ise, Yunus Emre'nin "1-Söz Ola Kese Savaşı, 2-Aşkın Aldı Beni Benden, 3-Bir Kez Gönül Yıktın İse, 4-Hak Bir Gönül Yıktın İse, 5-Kahrın da Hoş, 6-İlim İlim Bilmektir, 7-Geldi Geçti Ömrüm Benim, 8-Aşk, 9-Söyle Hayran Eyle Beni, 10-Biz Dünyadan Gider Olduk, 11-Ben Gelmedim Dava İçin, 12-Sensiz Yola Girer İsem, 13-Benden İçeri, 14-Şol Göz Ki Seni Gördü, 15-Eşidin Ey Yarenler" şiirlerinden sınava girecek.
HEDİYELERİ ALTIN OLACAK
Dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirilecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrencilere ise 1 gram altın armağan edilecek.
ÖĞRETMENLER VE OKULLARA DA ÖDÜL VAR
Sınava giren öğrencilerin öğretmenleri de ödüllendirilecek. En yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara "katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar"dan oluşan bir hediye seti verilecek.
Kaynak: Habermetre