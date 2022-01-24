Edebali Ortaokulu, Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında il birincisi oldu - Haberler Spor
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Edebali Ortaokulu, Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında il birincisi oldu

Edebali Ortaokulu, Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında il birincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında 4'te 4 yapan Edebali Ortaokulu il birincisi oldu.

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında 4'te 4 yapan Edebali Ortaokulu il birincisi oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda düzenlenen Yıldız Erkek Futbol Turnuvasına ilde faaliyet gösteren 5 okulun takımı katıldı. Rakiplerine 24 gol atıp 4 gol kalesinde gören Edebali Ortaokulu il birincisi oldu. Son maçında Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu 5-3 mağlup eden Edebali Ortaokulu futbolcuları şampiyonluk kupasını aldı. Edebali Ortaokulu futbolcuları Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek. - BİLECİK

Edebali Ortaokulu, Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında il birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bilecik, Futbol, Spor, Haber

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