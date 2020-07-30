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Eddie Newton: "Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir"

- Eddie Newton: "Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir" Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, Alanyaspor karşılaşmasının ardından, "Maçı daha öncede bitirebilirdik ama şanslardan faydalanamadık.

30.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 04:25

- Eddie Newton: "Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, Alanyaspor karşılaşmasının ardından, "Maçı daha öncede bitirebilirdik ama şanslardan faydalanamadık. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor rakibi Alanyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, kendileri adına zor bir maç olduğunu ifade ederek, "İlk yarı hak ettiğimiz bir şekilde önde girdik. Ancak ikinci yarı sahaya çıktığımızda birazda yorgunluğun etkisiyle Alanyaspor'un bir çok oyuncusunu ileriye gönderdiğini gördük. Maçı daha öncede bitirebilirdik ama şanslardan faydalanamadık. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir. Herkese teşekkür etmem gerekiyor. Oyuncular istediğimiz her şeyi yaptılar, gerçekten harika mücadele ettiler. Taraftarlarımız bize her yerde destek oldular. İnanılmaz mutlu hissediyorum kendimi" diye konuştu.

Eddie Newton: 'Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir'

Kaynak: İHA

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