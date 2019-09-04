Eddi Anter'in 9. Kitabı

04.09.2019 09:03

Okuyuculara 'İnsanların yalan söyleyip söylemediklerini, hırsız olup olmadıklarını yüzlerinden okuyabildiğinizi düşünün. Kıskançlık, kibir, cimrilik gibi olumsuz karakter özelliklerinin renkli lekeler şeklinde suratlarda belirdiğini farz edin. Bunu da gören sadece siz olun. Nasıl bir hayat olurdu acaba? Ya da herkesin, kendisi dışında olan bu lekeleri gördüğünü hayal edin. Kendinizde leke görmediğinizde siz ne yaptığınızı kim olduğunuzu bilmez misiniz? Tertemiz değilseniz siz nesiniz? " sorularını soran Anter, hikayenin başkarakteri Nasip üzerinden işlediği ruhsal bir yolculukla okuyucuyu kendi iç sesini keşfe davet ediyor.

"İÇ SES RUHUN FERYADIDIR"

Eddi Anter, kitabın arka kapağında "Kimi insan rahatlıkla ahkâm keserken yapılmamalı dediği şeyi gizlice kendisi yapar. Kendisine dürüst değildir, sanır ki onu gören olmaz. Sana gözlerini Veren seni Görmez mi sanırsın? Kendi hata ve günahıyla saklambaç oynayıp başkasınınkiyle yakar top oynayanlardan sakın kendini! Başkarakter Nasip, farklı ülkelerin değişik makamlarında, bilge kişilerle, hayatını ve varlığını sorgularken, herkesin Karanlıkta Yürüyen Yabancılar olduğu bu masalda senin için Işık'ta yürüyen bir tanıdık olacak" ifadelerini kullanıyor.

Yazar, insanın sezgilerine güvenmesinin önemini vurgulayarak" İç ses Öz'ün sesidir, ruhun feryadıdır. Zihnin sesiyse akıl oyunlarıdır. Düşünmek yerine içgüdü ve sezgileri kullanmayı becerebilseydik yaşadığımız hayatlar da farklı bir şekil alırdı" cümleleriyle herkese zihin oyunlarından uzak durmalarını tavsiye ediyor.

Anter'in 'Karanlıkta Yürüyen Yabancı' adlı kitabı D&R ve tüm diğer kitapevlerinde.

EDDİ ANTER BİYOGRAFİ

1961 yılında İstanbul'da doğan Eddi Anter ilk, orta ve lise eğitimini Nişantaşı Işık Lisesinde aldıktan sonra yükseköğrenimine yurt dışında devam etti. İngiltere'de Brighton Polytechnic'te İşletme bölümünü bitirdi. Amerika'da University of Miami'de Uluslararası Pazarlama yüksek lisansını tamamladıktan sonra Nova Southeastern University'de Klinik Psikoloji dalında yüksek lisansını aldı.

Anter, yirmi yıl boyunca tekstil ihracat işiyle uğraştı. Bir internet sitesinde "Don E" adı altında kültür ve sanat üzerine yazılar yazdı. Haftalık Şalom gazetesinin "Miami Mektubu" köşesinde 6 yıl boyunca okuyucularıyla buluştu. Halen Yuvaya Yolculuk Dergisi'nde yazılarını paylaşmaktadır.

Farkındalık Hapı ve İş'te Farkındalık adları altında Kişisel Dönüşüm ve Kurumsal Eğitimler veren Anter bireysel danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

2006 yılında yayımlanan "Lilly- Ben Bir Arap Yahudisi'yim" adlı ilk romanı aylarca En Çok Satanlar Listesinde yer aldı. 2007 yılında çıkan "Kumbara" adlı ikinci ve 2009 yılında çıkan "İkilem" adlı romanları da uzun bir süre En Çok Satanlar Listesinde kaldı.

"İnkâr" isimli eser 2011 senesinde, "Kabile" adlı romanı 2014 yılında ve "Ben Benim" adlı kitabıysa 2015'te okuyuculara sunuldu. 2016 yılında yayımlanan "Kesmeşeker" romanını 2017 yılında çıkan "Vakitsiz Kaybedenler" izledi. "Karanlıkta Yürüyen Yabancı" romanı 2019 yılında okuyucuyla buluştu. Tüm kitaplar halen Longseller* olarak raflarda yerini korumaktadır.

Kaynak: Bültenler