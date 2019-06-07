Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece cirit atmada olimpiyat vizesi almayı başardı.
Müsabakada Çinli Huihui Lyu ise 66,47 metrelik atışıyla birinciliği elde etti.
Kaynak: Hürriyet
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