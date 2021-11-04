Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Haberler Spor
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Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Eda, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

 Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.
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