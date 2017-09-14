Eda Taşpınar, Sosyal Medyadan Reklam Yapıp 120 Bin Lira Kazanacak
Yarım milyondan fazla takipçisi olan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından bir spor ayakkabısı markasının tanıtımını yaparak 1 yılda 120 bin lira kazanacak.
Son dönemlerde paylaştığı fotoğrafların çalıntı olduğu iddialarıyla gündeme gelen gosyetik ikoncan Eda Taşpınar, bir spor ayakkabısı markasının reklam yüzü oldu.
YILDA 120 BİN LİRA KAZANACAK
Posta'da yer alan habere göre Eda Taşpınar, sadece Instagram sayfasında tanıtım yapacak. Güzel isim her hafta bir ürünle poz verecek. Karşılığında 1 yılda 120 bin lira kazanacak.
YENİ KAZANÇ KAPISI: SOSYAL MEDYA
Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan birçok isim, yaptıkları paylaşımlarla ciddi paralar kazanıyor.
Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraflardan bazıları;