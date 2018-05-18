Eda Taşpınar'ın Üvey Annesi Hayal Taşpınar Hayatını Kaybetti
Eda Taşpınar'ın 36 yaşındaki üvey annesi Hayal Taşpınar kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar 16 Mayıs Çarşamba akşamı vefat etti.
YARIN DEFNEDİLECEK
Teoman Taşpınar'ın eşi olan ve 35 yaşında hayatını kaybeden Hayal Taşpınar'ın cenazesi 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Karazaahmet Şakir'in Camisi'ndeki namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek. Erken yaşta vefat eden Hayal Taşpınar'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar ve eşi Hayal Taşpınar 10 yıllık evliydi. Taşpınar'ın ölüm haberi gazeteye verilen "Acı kaybımız" ilan ile duyuruldu.
YORUMLAR (7)
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haberi okudum allah rahmet etsin yorumları görünce beynımden vurulmusa döndüm. insan oldugumuzu unutuyoruz bazen şu mubarek ayda bile bir insanın olümü ile nasıl dalga gecılebilir aklım almıyor.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırKER: bide genç yaşta kanserden ne oldunu bilmiyolar çok zordur çeken ve insan olan anlar ancak onlar dil1 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESINCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kim lan bunlar tanıyan var mıCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Çok gençmiş allah rahmet etsin. Hastalık bu herkesin başına gelebilir.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır