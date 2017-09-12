Eda Taşpınar'dan Çalıntı Fotoğraf Skandalı: Göğüsleri Photoshop'la Büyüttü

Fit vücuduyla dikkatleri sürekli üzerinde toplamayı başaran sosyetin ünlü simalarından Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla skandala imza attı.

ÇALINTI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Başka bir kullanıcının paylaşımını kendi fotoğrafı gibi hesabından paylaşan Taşpınar'ın hırsızlığı kısa sürede, dikkatli gözler tarafından açığa çıkarıldı.

PHOTOSHOP'LA KALÇA VE GÖĞSÜ BÜYÜTTÜ

Öte yandan Taşpınar'ın çaldığı fotoğrafta phtoshop'la oynaması skandalı daha da üst perdeye çıkardı. Taşpınar fotoğrafını çaldığı kullanıcının göğüs ve kalçalarını beğenmemiş olacak ki photoshop'la oynamış, ve büyütmüş.

INSTAGRAM HESABINDAN KALDIRDI

Fotoğraf hırsızlığının hızla sosyal medyada yayımasının ardından Eda Taşpınar, Instagram hesabından, paylaştığı çalıntı fotoğrafı kaldırdı.

İşte Eda Taşpınar imzalı skandalın resmi: