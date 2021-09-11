Eda Pera Küçük tatile devam ediyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eda Pera Küçük tatile devam ediyor

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Eda Pera Küçük tatile devam ediyor

Ünlü sunucu Eda Pera Küçük, Antalya, İzmir ve Bodrum'a giderek, sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor. Oyuncu, İstanbul'a dönünce ise oyunculuk dersleri almaya başlayacak. İşte detaylar...

Eda Pera Küçük, haziran ayından beri çıktığı tatiline devam ediyor. Antalya, İzmir ve Bodrum'a giderek, sezonun yorgunluğunu atan sunucu, önümüzdeki günlerde oyunculuk eğitimi için İstanbul'a dönecek. Küçük, usta tiyatrocu Ömer Hüsnü Turat'tan oyunculuk dersleri alacak. Dizi teklifleri alan Küçük'ün, eğitimlerini tamamlamadan, hiçbir projeyi kabul etmeyeceği öğrenildi.

Eda Pera Küçük tatile devam ediyor

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Burcu Güneş kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine 'Algı yapıyorlar' sözleriyle yüklendi

Burcu Güneş kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine "Algı yapıyorlar" sözleriyle yüklendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Kaan Yıldırım Gülşen
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Cristiano Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Salih Ayhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eda Pera Küçük tatile devam ediyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 18:53:40. #1.11#