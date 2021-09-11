Eda Pera Küçük tatile devam ediyor

Eda Pera Küçük, haziran ayından beri çıktığı tatiline devam ediyor. Antalya, İzmir ve Bodrum'a giderek, sezonun yorgunluğunu atan sunucu, önümüzdeki günlerde oyunculuk eğitimi için İstanbul'a dönecek. Küçük, usta tiyatrocu Ömer Hüsnü Turat'tan oyunculuk dersleri alacak. Dizi teklifleri alan Küçük'ün, eğitimlerini tamamlamadan, hiçbir projeyi kabul etmeyeceği öğrenildi.

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