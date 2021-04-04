Eda Pera Küçük mutasyonlu virüsü atlattı
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Eda Pera Küçük mutasyonlu virüsü atlattı

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Eda Pera Küçük mutasyonlu virüsü atlattı

Eda Pera Küçük, mutasyonlu koronavirüsü atlattığı ortaya çıktı. Durumunun iyi olduğunu belirten sunucu, karantina döneminde yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı. İşte detaylar

Eda Pera Küçük, mutasyonlu koronavirüsü atlattığı ortaya çıktı. Anne-baba ve ablasıyla 10 günlük karantina sürecini dolduran sunucunun, son yaptığı test negatife döndü. Salgının ilk günlerinin hastanede geçirdiğini açıklayan Pera Küçük, "Kronik hastalığımdan dolayı ilk günler biraz ağır geçti. Ateşim hiç düşmedi ve korkunç ilik ağrısı yaşadım. Tat alma duyumu kaybettim. Yakın zamanda gelecek inşallah... Bu dönemde telefonlarımız susmadı. Arayarak ve mesajla destek olan herkese teşekkür ederim. Herkes çok dikkat etsin. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu. Sunucu, hastalığı atlattıktan sonra video'lar paylaşarak, sevenlerine iyi olduğunun bilgisini de verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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