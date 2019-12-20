Eda Özrodop mesafe tanımıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, birincilik madalyası kazandı.

20.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:43
Eda Özrodop mesafe tanımıyor

Kulübü sporcusu Eda Özrodop, birincilik madalyası kazandı.


Bursa Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği Okullar-Kulüpler Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı. Botanik Park'ta yapılan yarışlarda Kulübü sporcusu Eda Özrodop, 1500 metre yarışlarını 5.31 derecesiyle tamamlayarak yıldız kızlar kategorisinde birincilik madalyasının sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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