Eda Özrodop mesafe tanımıyor

20.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:43

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, birincilik madalyası kazandı.



Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği Okullar-Kulüpler Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı. Botanik Park'ta yapılan yarışlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, 1500 metre yarışlarını 5.31 derecesiyle tamamlayarak yıldız kızlar kategorisinde birincilik madalyasının sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İHA