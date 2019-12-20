Eda Özrodop mesafe tanımıyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, birincilik madalyası kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, birincilik madalyası kazandı.
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği Okullar-Kulüpler Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı. Botanik Park'ta yapılan yarışlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, 1500 metre yarışlarını 5.31 derecesiyle tamamlayarak yıldız kızlar kategorisinde birincilik madalyasının sahibi oldu. - BURSA