Eda Özdemir kimdir? Eda Özdemir kaç yaşında, nereli? Eda Özdemir hayatı ve biyografisi

Eda Özdemir yaptığı röportajlar ve video çalışmaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Peki Eda Özdemir kimdir? Eda Özdemir kaç yaşında, nereli? Eda Özdemir hayatı ve biyografisi

Eda Özdemir, Türkiye radyolarının önemli kanallarında, radyo yayıncılığı, müzik direktörlüğü ve yayın sorumlusu olarak görev yaptı. Bir dönem ekranların gülen yüzü olan Eda Özdemir hayatı ve biyografisi

EDA ÖZDEMİR KİMDİR?

Eda Özdemir, 31 Ağustos 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eda Özdemir, şu anda eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde sürdüren Nezir Özdemir adında bir erkek kardeşi vardır.

Eda Özdemir, Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı zamanda İtalya'da bulunan ve dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul gören Alma Mater Studiorum Bologna Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi almıştır.

Eda Özdemir, eğitimini Yale Üniversitesi'nden aldığı psikoloji ve Amsterdam Üniversitesi'nden aldığı medya etik ve yönetimi eğitimleri ile geliştirmiştir.

Eğitim aldığı alandan daha farklı bir kariyer yolu çizmeyi planlayan Eda Özdemir, Vatan Gazetesi ve Milliyet Gazetesi bünyesinde stajlar yapmış, mezun olduktan sonra Milliyet.com.tr/Life Style ekibi kadrosuna katılmıştır.

Eda Özdemir, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde devam ettirmektedir. Kendisi aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü'nde başkan yardımcılığı yapmaktadır.

Kendisi mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın annesi Maye Musk ile hayatı boyunca yaşadığı zorluklar hakkında röportaj yapmış ve röportaj büyük ilgi toplamıştır.

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