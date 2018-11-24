Eda Öğretmen, Şemdinlili Çocuklar ve Sokak Köpekleri İçin Çabalıyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköyü Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız, sevgisiyle sadece çocukları değil, sokaklarda başıboş dolaşan köpeklere de sahip çıkarak ilçe halkının gönlünü fethetti. Köpeklerin barınması için kulübeler yapan öğretmen Yıldız, aldığı mamalarla da köpekleri elleriyle besliyor.

Irak ve İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköyü Ortaokulu'na geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmeni olarak atanan Eda Kırkıcı Yıldız, hem öğrencilerin hem de sokak köpeklerinin umudu oldu. Kışın okula gelip giderken yol kenarındaki çöplükte soğuktan ölen köpekleri gören Yıldız, kolları sıvadı. Köpekleri soğuktan korumak için kulübe yaptırılması gerektiğini düşünen Yıldız, bunun için kaymakamlığa başvurdu.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kaymakamlığın da desteğiyle köpekler için kulübeler yapıldı. Fakat kulübeler dayanıksız çıkınca köpeklerin bir kısmı hastalıktan öldü. Bunun üzerine kulübeleri yakmak zorunda kaldığını söyleyen Yıldız, vatandaşların desteğiyle 15 tane daha kulübe yaptı.

Şemdinli ilçesinin Boğaz Köyü Ortaokulu'na geçen yıl atandığını belirten Yıldız, "Okula geliş gidişlerde başıboş köpeklerin vaziyetini görünce içim acıdı. Onlar için birşeyler yapmak istedim. Köpekler soğuktan donarak ölüyorlardı. Kaymakamlığın desteğiyle kulübeler yaptırdık fakat onlar da dayanaksız çıkıp su geçirince hayvanlar hastalık geçirdi. Ben de kulübeleri yakmak zorunda kaldım. Vatandaşlar da 'Hocam biz ne yapabiliriz' diye bana soruyorlardı. Sonra 15 tane kulübe yaptılar. Tabi farkındalık da arttı" dedi.

DESTEĞE İHTİYACIM VAR

Mevcut kulübelerin de yeterli olmadığını belirten Yıldız, "Ben tek başıma onlara bakmaya çalışıyorum. Kasaptan et alıyorum, siparişle mama alıyorum. Ama desteğe ihtiyacım var. Tek başıma bu yükün altından kalkamıyorum. Servisten inip onları beslemeye çalışırken soğuktan zatürre oldum. Bu köpekleri daha rahat beslemek onlara daha iyi bakmak için bu yıl arabamı getirdim. Ben şu anda bu köpeklerin kışın soğuğundan ve karından korumak için barınaklarının olmasını istiyorum. Bu konuda herkesten destek bekliyorum" diye konuştu.

- Hakkari