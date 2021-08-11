Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı (2)
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Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı (2)

Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILAREda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. savcılıkta ifade verdikten sonra Yusuf Güzelyurt ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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