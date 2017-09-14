Eda Erol'un Eski Sevgilisi İtiraf Etti: Fotoğraflar İçin 30 Bin Dolar Teklif Ettiler

Ünlü türkücü Alişan ile Eda Erol'un arası eski sevgili krizi yüzünden bozulduğu iddia edilmişti. Eda'nın eski sevgilisi Ogan Şenyolcu, Eda ile olan fotoğraflarını silmesi için 30 bin dolar teklif edildiğini itiraf etti.

FOTOĞRAFLARI SİLMESİNİ İSTEMİŞLER

Uçankuş'a noter onaylı olarak itirafta bulunan Ogan Şenyolcu'nun kendisine 30 bin dolar, yani 100 bin TL teklif edildiği, Eda ile olan fotoğrafları silmesini istediklerini söyledi.

İşte Ogan Şenyolcu'nun noter onaylı itirafı:



