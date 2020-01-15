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Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, Olimpiyat Elemeleri'nin Rüya Takımı'nda

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin "Rüya Takımı"na seçildi.

15.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:24
Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, Olimpiyat Elemeleri'nin Rüya Takımı'nda

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Dündar ve Simge Aköz, 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin "Rüya Takımı"na seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen eleme maçlarında şampiyon olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli takımda, Eda Erdem Dündar'ın en iyi orta oyunculardan biri, Simge Aköz'ün ise en iyi libero olarak turnuvanın Rüya Takımı'na seçildiği ifade edildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı şu şekilde oluştu:

Pasör: Joanna Wolosz (Polonya)

Pasör çaprazı: Lousia Lippmann (Almanya)

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Robin de Kruijf (Hollanda)

Smaçörler: Hanna Orthmann (Almanya), Magdalena Stysiak (Polonya)

Libero: Simge Aköz

Kaynak: AA
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