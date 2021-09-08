Eda Erdem Dündar tarihe geçti

Milli oyuncu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi ve, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu.

Milli oyuncu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi ve, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımı ve Fenerbahçe oyuncusu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi. 2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.

Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı