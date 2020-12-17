Eda Erdem Dündar: "Avrupa Şampiyonası'ndaki ikincilik inanılmaz bir özgüven verdi"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olmanın kendilerine önemli bir özgüven verdiğini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2020'de düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

"Bizler genç ve başarıya aç bir takımız"

Son yıllarda yükselen bir ivmeyle devam eden Filenin Sultanları olduğunu belirten Erdem, "Federasyonumuz da çok ilgili. 2017 yılında beri bir yatırım var. 2018'de Milletler Ligi'nde alınana ikincilik, 2019 Avrupa Şampiyonası'nı evimizde oynamamız ve ikinci olmamız çok önemliydi. Bizler genç ve başarıya aç bir takımız. 2019'daki ikincilik bizlere inanılmaz bir özgüven verdi. Anladık ki biz voleybolla tüm dünyaya ulaşabiliyoruz. Bunu yaparken de son sayıya kadar mücadele den bir takım oluşturduk. 2020 olimpiyat süreci de bizim için zorlu geçti. Ama 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan gelen bir özgüven ve sahada neler yapabileceğini bilen bir takım olmanın verdiği özgüven de vardı. Hollanda'da sanki evimizde oynuyor gibiydik. Her yer Türk bayraklarıyla doluydu. Turnuva iyi başlamadı ama maç maç giderek oyunumuzu geliştirdik. Bir Polonya maçı var ki hiçbirimiz unutamayız. Polonya çok iyi servis atıp hücum eden bir takım. Maç 3-2'ye uzadı. 4. sette ecel terleri döktük diyebilirim. Ama şundan çok emindik; biz bu maçı kazanacağız. Pes etmeyen karakter de bize çok yardımcı oldu. Herkesin kafası kazanmak üzere kuruluydu. Hiç pes etmedik ve inanılmaz bir takım oyunu oynadık. Bizim için inanılmaz oldu. Aslında bu başarının olacağının sinyallerini geçmişte veriyorduk" diye konuştu.

"Sahaya çıkınca egoyu kapının önünde bırakan bir takım olduk"

Milli oyuncular olarak sahaya egolarından arınarak çıktıklarının altını çizen Eda Erdem, "Gençleşmeye gidilince, daha aç oyuncularla devam edince onlara bir şey anlatmakta zorlanmıyorsunuz çünkü çok istekliler. Her oyuncuda biraz ego oluyor ama sahaya çıkınca egoyu kapının önünde bırakan bir takım olduk. Sonuçta takım sporu, bir kişinin oyunu değil. Takım oyunuyla başarılı olabilirsiniz. Bunun altındaki en büyük sebep de düzgün karakterli sporcuların olması" ifadelerini kullandı.

"Her zaman önceliği Fenerbahçe olarak kurdum"

Fenerbahçe kariyerinden de bahseden başarılı voleybolcu, "2008'den beri Fenerbahçe'deyim. 13. sezonundayım, sorsanız 13 yıl nasıl geçti anlatamam. Çok büyük bir camia içindesiniz, inanılmaz bir taraftara sahibiz. Hayat her zaman seçimlerden ibaret. Ben her zaman önceliği Fenerbahçe olarak kurdum. Burada mutlu olduğum için 13 senedir Fenerbahçe'deyim. Burada büyüdüm diyebilirim, burada çok fazla başarı yaşadım. 34 yaşına gireceğim ama hala genç hissediyorum. Voleybolda kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Kaptan olarak takımdan ve takım dışı olanlardan sorumlusunuz. İşler kötü gittiği zaman da ilk kızılacak insanların başında geliyorum. Ama ben severek yapıyorum. Bulunduğum konumdan, üzerimdeki yüklerden dolayı çok mutuyum. Tabii ki zor ama ben buna alışkınım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı