Eda Erdem Dündar: "2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz"
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Eda Erdem Dündar: "2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz"

Eda Erdem Dündar: '2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında, "2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında, "2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda soruları yanıtlayan Kaptan Eda Erdem Dündar, "Çok uzun bir yaz oldu. 3 hedefimiz vardı. VNL, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası. İkisi geride kaldı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. 2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz. Zorlu ve yorucu bir turnuva olacak. Takım olarak hazırız. İlk günden itibaren güçlü bir mentaliteyle sahaya yüzde yüzümüzü vermek için uğraşacağız. Yine final oynamak istiyoruz. Yine zorlu olacak ama Sırbistan'da 2011 yılında da aynı şekilde dörtlü finallere kalmıştık. Çok keyifli olacak. Bu yaz voleybol zamanı demiştik. Şimdi Avrupa Şampiyonası zamanı. İnanıyoruz, Türk halkı bizi destekleyecekler. Konu milli takım olunca, Filenin Sultanları olunca ilgi ve destek görüyoruz. Onları oynadığımız voleybolla ve başarılarımızla ekranlara kilitlemek istiyoruz. Umarım güzel bir Avrupa Şampiyonası olur. İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz. Son turnuvamız. Hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bu artık bizim yaşam biçimimiz. Zorlandığımız anlar tabii ki oluyor. Zaten işimizi çok seviyoruz. Sahada oynarken de keyif alıyoruz. Birbirimizi de çok seviyoruz. Zaman zaman düştüğümüz anlar oluyor. Kendi varlığımızın farkına varıp, neler yapacağımızı bildiğimiz için bunlar bizi motive ediyor ve psikolojimizi yüksek tutmamızı sağlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eda Erdem Dündar: "2019'da yaşadığımız o güzel duyguları aynı şekilde 2021 yazında da yaşamak istiyoruz" - Haberler Spor
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