Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aylar sonra görüntülendi! 'Mutluluk resmi çizme çabam yok'
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aylar sonra görüntülendi! 'Mutluluk resmi çizme çabam yok'

15.03.2021 08:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:10
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aylar sonra görüntülendi! 'Mutluluk resmi çizme çabam yok'

COVID OLDUM, SIRAMI SAVDIMİlişkileri bir dargın bir barışık devam eden oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı.

COVID OLDUM, SIRAMI SAVDIM

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Sokaklardaki kalabalık, Eda Ece'yi şaşırttı: "Çok kalabalık Nişantaşı. Evlerinde sıkıldı herkes tabii. Hava da güzel, onun da etkisi var. Ben Covid oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem. Herkes dikkat etsin kendine. Ben yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum."

NİYE NAZAR DEĞSİN?

Buğrahan Tuncer'le kısa süreli bir ayrılık yaşayan Eda Ece, "İlişkinize nazar mı değdi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Yok niye nazar değsin ki, herkesin ilişkisi var. Hiç öyle düşünmedim. Ama ben özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum. Öyle mutluluk resmi çizmek gibi bir çabam da yok. Hayatım boyunca olmadı. Şu an hiçbir problem yok, görüyorsunuz. Herhalde Instagram'da paylaşmayıp mikrofonlara konuşmayınca bu konuda otomatik olarak haberler çıkıyor."

İLERİDE AİLE KURACAĞIM

Eda Ece, "Önceliğiniz kariyer mi, yoksa evliliği düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Ben iyi bir ailede büyüdüm. İleride kendi ailemi kurmak istiyorum tabii. Ama bu genç yaşta üretmeye, hayatımı kazanmaya çalışıyorum."

Kaynak: Hürriyet

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