Eda Ece son sağlık durumu! Eda Ece bu hafta Yasak Elma dizisinde var mı?

Her Pazartesi yayınlanan Yasak Elma dizisinde Eda Ece var mı? Eda Ece son sağlık durumu! Eda Ece bu hafta Yasak Elma dizisinde var mı? Eda Ece annesi kim?

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EDA ECE SON SAĞLIK DURUMU

Koronavirüse yakalanan Eda Ece instagram hesabından şunları paylaştı; "Herkese merhaba! Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de #covid geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü¨. Su anda iyiyim. Hastalığın 1-7 gunu hiç de iyi değildim. Suan çevremde hala bir surü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir surü insan var, restoranların açılmış¸ olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim. Bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin??Neyse, hastalığım boyunca tek güldüğüm an bu filmi izledigim andı. O kadar çok seviyorum ve gülüyorum ki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gülmek bu hayattaki en güzel şey. Hasta olan herkesin bir an önce iyilesmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum.

EDA ECE BU HAFTA YASAK ELMA DİZİSİNDE VAR MI?

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece koronavirüse yakalandı ve karantina sürecine girdi. Peki, Eda Ece bu hafta Yasal Elma dizisinde olacak mı? Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karantina sürecinin bittiğini duyurdu. Bu akşam yayınlanacak bölümde yer alıp almayacağı belli değil.