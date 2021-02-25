Eda Ece kimdir? Eda Ece hayatı ve biyografisi! Eda Ece kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Eda Ece hakkında merak edilenler. Eda Ece hayatı ve biyografisi. Eda Ece kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eda Ece merak konusu oldu. İşte Eda Ece hakkında merak edilen Eda Ece kimdir, Eda Ece hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EDA ECE KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Haziran 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,67 m

Eda Ece

Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1'de yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

Günümüzde Yasak Elma dizisinin başrolüdür.