Eda Ece kimdir? Eda Ece hayatı ve biyografisi! Eda Ece kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eda Ece kimdir? Eda Ece hayatı ve biyografisi! Eda Ece kaç yaşında, nereli?

19.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 07:36
Eda Ece kimdir? Eda Ece hayatı ve biyografisi! Eda Ece kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Eda Ece hakkında merak edilenler. Eda Ece hayatı ve biyografisi. Eda Ece kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eda Ece merak konusu oldu. İşte Eda Ece hakkında merak edilen Eda Ece kimdir, Eda Ece hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EDA ECE KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Haziran 1990

Kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,67 m

Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1'de yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eda Ece kimdir? Eda Ece hayatı ve biyografisi! Eda Ece kaç yaşında, nereli?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 07:36:53. #1.15#
title