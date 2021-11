Eda Ece'den şaşırtan Yıldız açıklaması

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece'dan ilginç bir itiraf geldi. Bir mağazada aynı Selfie'si yapan oyuncu, Instagram'dan, "Set dışı hayatımdan pek paylaşım yapmıyorum haklısınız! Herkes beni Yıldız sanıyor. Gurur. Mahmuriyet yeri..." diye yazdı. Hayranlarının istediğini kırmayan oyuncu, daha sonra üst üste iki paylaşım daha yaptı.

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman'ın eşi Berna Ataman ise, "Caption okumadan tam da aynı şeyyi düşündüm. Yıldız'ın elli tonunu her yerde görüyor zaten takipçiler biraz da Eda mı lazım acaba diye, ama madem mahrumiyet yeri susuyorum" diye yazdı. Ece ise, "Her şeyimi bir anda koysam ya" karşılığını verdi. Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer de Anadolu Efes forması giyiyor.