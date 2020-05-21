Eda Çetin: "Duruma pozitif bakıyoruz" Dünyanın birçok ülkesinde iş ortakları bulunan mücevher tasarımcısı Eda Çetin, yaşanan korona virüs salgınının tüm dünyayı etkilediğini ancak duruma pozitif baktıklarını söyleyerek, "Önlemlerimizi aldık ve iş ortaklarımızla sürekli kontak halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde iş ortakları bulunan mücevher tasarımcısı Eda Çetin, yaşanan korona virüs salgınının tüm dünyayı etkilediğini ancak duruma pozitif baktıklarını söyleyerek, "Önlemlerimizi aldık ve iş ortaklarımızla sürekli kontak halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan mücevher sektörü, salgının bir an önce bitmesini bekliyor. Ünlü mücevher tasarımcısı Eda Çetin, önümüzdeki günlere pozitif baktıklarını ifade etti. Dünyanın birçok ülkesinde iş ve çözüm ortakları bulunan başarılı tasarımcı, özellikle İngiltere'ye yoğunlaşmış durumda. İngiltere'nin kendilerinin yeni pazarı olduğunu ifade eden Eda Çetin, "Takı seçimleri ülke ve bölgeye göre değişebiliyor. Daha önce iş ortaklığı yaptığımız 3 ayrı ülkeyle bu farklılıkları gözlemleme fırsatımız oldu. İngiltere bizim yeni pazarımız. Araştırmalarımız sonucunda ülkenin tarihi dokusu, geleneklerine bağlı oluşu, koleksiyonumuzu oluştururken özellikle kalıcı, değerli ve insanların kuşaktan kuşağa hediye edebileceği parçalardan hazırlamaya çalıştık. Bilindiği gibi korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Durum böyle olunca biz de bir takım önlemler aldık ve almaya da devam ediyoruz. İş ortaklarımızla sürekli olarak görüşme halindeyiz. Umudumuz kısa zaman içinde normale dönmek. Olaya pozitif bakıyoruz" diye konuştu.

"Takı trendi sürekli değişiyor"

Takının insan ilgisini sürekli çeken ve son dönemde trendi hızla değişen bir eşya olduğunu söyleyen Çetin, "Değişim bu kadar hızlıyken özgün kalabilmek ve kullanışlı takılar tasarlamak hayal gücü ve zevkin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Marka olarak doğada bulunan, doğal ve ilgi gören kıymetli madenlerle tarzı olan, zamansız takılar tasarlamayı seviyoruz" diyerek takılarla ilgili ipuçları da verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA