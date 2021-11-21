Ed Sheeran Pokémon Go Anlaşması Duyuruldu

Ed Sheeran Pokemon Go İçin Konser Verecek

Ed Sheeran ve Pokemon'un anlaşması sonucunda, Ed, 22 Kasım Pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 22: 00'da Pokémon Go uygulamasından izlenebilecek bir konser verecek. Bu konserde yeni albümünden şarkılar çalacak olan ünlü şarkıcı, eski albümlerinden unutulmaz şarkılara da yer verecek. 30 yaşındaki İngiliz şarkıcının oyuna özel olarak çalacağı şarkıların listesi şu şekilde:

"Perfect"

"Bad Habits"

"Overpass Graffiti"

"Thinking Out Loud"

"First Times"

"Shivers"

Ayrıca Ed'in performansının ardından bazı Pokémon'lar daha sık görülebilecek ve güneş gözlüklü Squirtle gibi etkinliğe özel Pokémon'lar yakalama şansınız olacak. Etkinlik ile birlikte gelecek güncellemelerin tamamı için Pokémon resmi blog'una göz atabilirsiniz!

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