Eczanelere levha ve hafıza kaydı olan termometre bulundurmaları için verilen süre uzatıldı
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Eczanelere levha ve hafıza kaydı olan termometre bulundurmaları için verilen süre uzatıldı

01.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:52
Eczanelere levha ve hafıza kaydı olan termometre bulundurmaları için verilen süre uzatıldı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle levha ve geriye dönük hafıza kaydı olan termometre bulundurma yükümlülüğü için faaliyetteki eczanelere verilen süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle levha ve geriye dönük hafıza kaydı olan termometre bulundurma yükümlülüğü için faaliyetteki eczanelere verilen süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri, yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyetteki eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2021'e kadar uygulanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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