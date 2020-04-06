Eczanelere ilaç temini protokolünün süresini uzatıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için eczanelerde ilaç teminine ilişkin imzalanan protokolün süresinin uzatıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için eczanelerde ilaç teminine ilişkin imzalanan protokolün süresinin uzatıldığını bildirdi. Kaynak: Dunya.com