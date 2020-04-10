Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı
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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

10.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:21
Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu.

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek.

Kaynak: AA

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