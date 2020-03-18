Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı "1 metre kuralı" tedbiri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı "1 metre kuralı" tedbiri - Haberler
Sağlık

Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı "1 metre kuralı" tedbiri

Eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulas¸ma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak.

18.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:42
Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı

Eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulas¸ma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla, eczanelere ilişkin tedbirlere yönelik Türk Eczacıları Birliğine yazı gönderildi.

Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ (DSO¨) tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık oldugˆu ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlıgˆımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasını o¨nlenmesi, ihtiyac¸ planlamaları ile stok ve tedarik yo¨netiminin etkin bir s¸ekilde yapılması, u¨lkemizde u¨ru¨n eris¸ilebilirligˆinin temin edilmesi, sagˆlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sagˆlıgˆının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmıs¸ ve alınmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda, bu tedbirlere ilis¸kin Bakanlıgˆa gerekli destegˆi veren birinci basamak sagˆlık kuruluşu eczanelerde hizmet veren eczacılar ile personelin ve halk sagˆlıgˆının korunması amacıyla alınan diğer uygulamalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Eczacılarımızın ve personelinin eczanelerinde hizmet verdikleri zamanlarda maske, koruyucu go¨zlu¨k kullanmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri, bulas¸ma riskini azaltmak adına hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları ic¸in zemin bandı gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında is¸aretleme yapılması, her metrekareye bir kis¸i olacak s¸ekilde mesafenin korunarak hizmet verilmesi konularında azami o¨zenin go¨sterilmesi için u¨yelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlarında geregˆini rica ederim."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler Haber
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Defne Samyeli Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı "1 metre kuralı" tedbiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:12:35. #1.14#
title