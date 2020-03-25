Eczanelerde korona tedbiri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Eczanelerde korona tedbiri - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, İnegöl, Bursa, Sağlık

Eczanelerde korona tedbiri

Eczanelerde korona tedbiri Çin'de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler aralıksız devam ediyor.

25.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:32
Eczanelerde korona tedbiri

Eczanelerde korona tedbiri

BURSA - Çin'de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler aralıksız devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki eczanelerde çalışanlar ile müşterilerin temasını kesebilmek için tezgahlar cam kabinlerle ayrıldı.

İnegöl'de uzun yıllardan beri eczacılık yapan Bedri Boyrat, hem çalışanlarının, hem de müşterilerinin sağlığını korumak için eczanesinde bulunan tezgahları cam kabinler ile kapattı. Eczane çalışanlarının arkasında durduğu banko üzerine cam koruma alanı yapıldı. Böylece eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alan birbirinden ayrılarak korona virüsüne karşı tedbir alınmış oldu.

Eczane sahibi Bedri Boyrat, "Sağlık sisteminin birinci basamaklarından biri olan eczanelerimiz insanlarımızın ilk uğrak yeri. Müşteri ile mesafeyi sağlamak için tezgahlar cam kabinle ayrıldı. Odalarımızın göndermiş olduğu bilgiler dahilinde eğitim çalışmaları yapmaktayız. Hastalığın bulaşmaması için vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmaması lazım. Bu konuda vatandaşlarımız hassas. Hiç bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Eczanelerde korona tedbiri

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Eczanelerde korona tedbiri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz Haber
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haber
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama Haber
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak Haber
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Yalın Idris Elba Ender Saraç Dilek Yaman
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Eczanelerde korona tedbiri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:39:12. #1.14#
title