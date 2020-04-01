Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak
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Dünya Sağlık Örgütü, Samsun, Sinop, Güncel

Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak

Samsun ve Sinop'ta bulunan eczanelere uygulanması zorunlu olan düzenlemeler getirildi.

01.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:40
Eczanelerde artık şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak

Samsun ve Sinop'ta bulunan eczanelere uygulanması zorunlu olan düzenlemeler getirildi. Düzenlemeler kapsamında artık eczanelerde şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılmayacak.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında her gün yeni önlemler alınmaya başladı. Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu'nun talebi, Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda tüm Samsun, Sinop ve ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerin işleyişinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemelerin önemine değinen Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bilindiği üzere ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı tüm sağlık bileşenleri ile birlikte büyük bir mücadele başlatmış bulunmaktadır. Eczacılar ve eczane personelleri de önlemleri en üst düzeyde tutularak bu savaşın en önünde yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir. Bu bağlamda Kovid-19 pandemisi önlemleri kapsamında odamızın talebi Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü onayı doğrultusunda; tüm Samsun ve Sinop ile ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerimizin işleyişinde bazı düzenlemeler yapılmıştır" dedi.

Eczanelerde yapılan yeni düzenlemeler

Eczanelerde yapılan zorunlu düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Karacan, şunları söyledi:

Eczanelerin çalışma saatlerinin hizmeti aksatmayacak şekilde ve gerekirse nöbetçi sayısını artırmak kaydıyla; sabah açılış 10.00–akşam kapanış 17.00 olması, (Bu süreç tamamlanana kadar Sinop merkezde cumartesi, pazar ve diğer resmi tatil günlerinde ikişer eczane nöbetçi kalması), 40 m'2 altındaki eczanelerin; mutlaka kapıda kepenk, masa ya da benzeri bir ayıraç arkasından hizmet vermesi, buna bağlı olarak eczane dışında da oluşabilecek hastalar arası mesafenin 1 m den az olmayacak şekilde olmasını sağlaması, 40 m'2 üzerindeki eczanelerin; dilerse kapıdan hizmet vermesi, fiziki durumu müsaitse içeriden hizmet vermesi durumunda da hastaları teker teker içeri alması, buna bağlı olarak eczane dışında da oluşabilecek hastalar arası ve banko ile hasta arası mesafenin 1 m den az olmayacak şekilde olmasını sağlaması, eczane personelleri ve hasta dahil olmak üzere eczane içerisinde 1m mesafenin korunması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmediği için özel durumlar hariç uzun süreli eldiven kullanılmaması, eczacı ve eczane personellerinin ellerinin sık sık sabunla yıkanması, mümkün olduğunca yüze temas ettirilmemesi, ihtiyaç halinde el antiseptiği kullanılması, her kullanım sonrasında 20 saniye hiçbir yere dokunulmaması, Eczane giriş kapılarına Sağlık Bakanlığı'mızın hazırlamış olduğu Koronavirüs (Covid-19) korunma afişi asılması, eczane giriş kapılarına içeride 3 kişiden fazla bulunamaz afişi asılması, eczanede hastalara yardımcı olmak amacıyla yapılan tansiyon, şeker gibi takiplerin yapılmaması ve bu hususta bilgilendirme afişinin asılması, hasta bekleme koltukların kaldırılarak ya da üstleri kapatılarak eczanede geçen sürenin azaltılması ve bu hususta bilgilendirme afişinin asılması, eczacı ve eczane personellerinin çalışırken koruyucu gözlük ve maske kullanılmasının zorunlu olması, her eczanede Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ya da Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre eczanede hazırlanmış basmalı ya da sensörlü aparatlarda el dezenfektanı bulundurularak eczane girişlerinde dezenfektasyonun sağlanması, eczanelerin zorunlu olmak üzere(gerekirse çalışmaya ara vererek), zemin, kapı kolları, pos cihazı, bilgisayar klavyesi, yazar kasa, banko üzeri gibi yoğun ve diğer kişiler ile ortak kullanılan tüm ürünlerin 3-4 saatte bir yüzey dezenfektasyon sıvısı ile dezenfekte edilmesi ve hemen ardından ortamın 15 dakika havalandırılması, eczane personel sayısına göre işleyişi aksatmayacak şekilde minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçilmesi vatandaşlarımıza eczanelerimizde belirlenen kuralları dikkate almalarını sağlamaları önemlidir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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