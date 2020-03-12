Eczaneler maske tedariğinde zorlanıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Sağlık

Eczaneler maske tedariğinde zorlanıyor

Eczaneler maske tedariğinde zorlanıyor Eczacı Canan Ayözger, "Şu anda elimizde maske yok. Çok fiyatlı olduğu için almadık" Zonguldak'ta eczanelerde maske kalmadı.

12.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:29
Eczaneler maske tedariğinde zorlanıyor

Eczaneler maske tedariğinde zorlanıyor

Eczacı Canan Ayözger, "Şu anda elimizde maske yok. Çok fiyatlı olduğu için almadık"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta eczanelerde maske kalmadı. Bazı eczacılar maske fiyatlarının artması nedeniyle alım yapmadıklarını belirtirken bazıları ise yaklaşık 2 aydır maske tedarik edemediklerini ifade ettiler.

Çin'de başgösteren ve bir çok ülkeyi etkisi altına alan yeni koronavirüs nedeniyle tedbirler alındı. Piyasada maske fiyatlarının bir anda artması nedeniyle bazı eczacılar maske tedarik etmekte zorlandıklarını ifade ettiler. Virüsten korunmak için el temizliğine dikkat çeken eczacılar, dezenfektan ürünlerinin tedariğinde de güçlük çektiklerini belirttiler. Eczacı Canan Ayözger, "Şu anda elimizde maske yok. Çok fiyatlı olduğu için almadık. Bunun için imalathaneler ve satan yerlerin denetlenmesini istiyorum. Fiyatların denetlenmesinden sonra maske alımına devam edeceğim. Virüsten önce fiyatlar çok ucuzdu. Ama son sattıklarımız 3 lira 3.5 lira arasında değişti. Dolayısıyla şimdiki yüksek fiyatlardan da alma şansım yok. Hastalarıma fahiş fiyatlardan satmak istemiyorum. İnsanlardan maske ve dezenfektan talebi oluyor. Dezenfektanlar da aynı şekilde elimizde olan çok az miktarda dezenfektan var. Bunlar bitince ne yapacağımızı bilmiyoruz. Virüsten korunmak için el temizliğine çok dikkat etmek gerek. Elimizi, ağzımıza, burnumuza ve gözümüze sürmeyeceğiz. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. En iyi korunma da bu şekilde" diye konuştu.

"Para ve reçete teması sonrası ellerimizi yıkıyoruz"

Eczane personeli İsmail Kıraç ise para ve reçete teması sonrası ellerini sık sık yıkadığını ifade ederek "Maske daha önce verdik. Yaklaşık 2 aydır gelmediği için maske tedarik edemiyoruz. Maske konusu çıkana kadar ederi olan 1 lira civarındaydı. Zaten bir daha da elimize geçmedi. Bizim 1 liraya satmış olduğumuz maskeler 7 ila 15 lira arasına çıkmış. Bol bol el temizliği, vücut temizliği, toplu ortamlara biraz dikkat edilecek. Dezenfektan bulabilirlerse şu anda piyasada o da sıkıntı. En azından biz kolonya öneriyoruz. Biz de kendi hijyenimizi kolonya ile sağlıyoruz. Temas ettiğimiz para ve reçete sonrası kolonya ile ellerimizi siliyoruz. Portakal gibi c vitamini içeren meyveler tüketilebilir. Sonraki süreçte çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

Market yöneticisi Tarık Şenol da "Koronavirüs çağın hastalığı diyebiliriz. Biz şirket olarak şu anda dezenfektanı yapıyoruz. Sepetleri, market arabalarını temizliyoruz. Kolonya bulunduruyoruz. Personellerimiz devamlı olarak ellerini temizliyoruz. Müşteriler ile fazla temas olmuyor. 20 dakikada bir ellerini yıkatıyoruz. Kolonya, ıslak mendil, hijyen gerektiren bütün herşeyi mağaza olarak yapıyoruz" diye ifade etti. Vatandaşlar da el ve vücut temizliğine özen gösterdiklerini belirterek hijyenin önemine dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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