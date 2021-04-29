Eczaneler kaçta kapanıyor? 29 Nisan Eczanelerin çalışma saatleri

Eczaneler kaçta kapanıyor? Sorusu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Tam Kapanma kararının ardından merak konusu oldu. İşte 29 Nisan Eczanelerin çalışma saatleri - 2021

Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam Kapanma kararının açıklanmasının ardından eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, "Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler listesinde yer alıyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri

ECZANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da yer alan eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermekte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı sebebiyle alınan yeni kararları açıklamıştı. Bu kapsamda hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı saat 19.00'a çekildi. Bu sebeple birçok kurum ve kuruluş da mesai saatlerinde değişiklik yaptı.

Bu kapsamda tüm eczaneler 08.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de kapalıdır.

ECZANE HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki il hıfsızakurulu kararlarını takip ediniz

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.