Eczaneler dezenfekte ediliyor Tekirdağ'da korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek ve vatandaşlara hijyenik ve güvenli alanlar amacıyla eczanelerde dezenfekte işlemleri uygulandı.

Tekirdağ'da korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek ve vatandaşlara hijyenik ve güvenli alanlar amacıyla eczanelerde dezenfekte işlemleri uygulandı.

Korona virüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında artık rutin hale gelen dezenfekte çalışmalarına Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde devam etti. İlçelerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı durak, otogar ve servis araçları dışında, salgın süresince en önde büyük bir özveri ile çalışan Aile Sağlık Merkezleri ve vatandaşların yoğun uğradığı eczanelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA