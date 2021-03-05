Eczaneler açık mı? Hafta içi hafta sonu eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

Eczaneler açık mı? Her hafta sonu olduğu gibi Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasağı uygulanacak. Binlerce vatandaş Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan son kabine toplantısı sonrasında, İçişleri Bakanlığı il valiliklerine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu bir genelge gönderdi. Bu genelgede yasaklar ve kısıtlamalar kapsamlı olarak ele alındı. Peki, genelgeye göre Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İşte detaylar...

ECZANELER AÇIK MI? HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu bir genelge gönderdi. Bu genelge doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kurumlar ve kuruluşlar açıklandı. Bu doğrultuda, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri gibi kurumlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf. Yani, hafta sonu nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi günü de hizmet veren eczaneler, hizmetine normalde olduğu gibi devam edecek.

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi günlerinde nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verdiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışıyor. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 - YENİ DÜZENLEME

Haziran ayı itibarı ile normalleşmenin hız kazanması ile 2021 eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Haberimiz aracılığıyla, 2021 eczane çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; eczanelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

ECZANELER ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.