Eczaneler açık mı? Eczacılar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada eczaneler çalışacak mı?

Tam kapanmada eczaneler açık mı? Eczacılar sokağa çıkma yasağından muaf mı tutulacak? Eczanelerin çalışma saatleri ne zaman? Saat kaç ila kaç arasında eczaneler açık olacak? Tam kapanmada eczaneler ile ilgili vatandaşların merak ettiği konulardan birisi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak mı oldu.

Tam kapanmada eczacılar açlışacak mı? Eczaneler açık mı olacak? Sokağa çıkma yasağında eczaneler kapalı mı kalacak? Eczaneler açık mı? Eczacılar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Tam kapanmada eczaneler çalışacak mı?

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler açık olmaya devam edecek. Fakat Pazar günleri nöbetçi eczaneler dışında hepsi kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;