Eczaneler açık mı bugün? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczaneler açık mı bugün? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Soruları koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Tam Kapanma kararının ardından merak konusu oldu. Artan koronavirüs vaka sayıları sonra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma uygulaması başladı. Kısıtlamalar gereği, muaf olan iş yerleri dışında tüm yerler kapandı. Peki, eczaneler açık mı, cumartesi-pazar eczaneler kapalı mı? Yasaklarda eczaneler kapalı mı? Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler açık mı?

Eczaneler açık mı? 26 Nisan Pazartesi günü açıklanan 17 günlük "tam kapanma" kararı, bugün itibariyle başladı. Tam kapanma sürecinde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını merak eden vatandaşlar ise internet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Eczanelerin tam kapanma süresi içerisinde ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede sağlık hizmetleri ve eczaneler ile ilgili detaylar da yer aldı.

ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "tam kapanma" genelgesinde yer alan maddelere göre eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatlerinde düzenleme gidilen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00 - 19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeyle "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" duyurulmuş oldu.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL