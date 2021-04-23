Eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan nöbetçi eczaneler
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Eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan nöbetçi eczaneler

Eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan nöbetçi eczaneler
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan nöbetçi eczaneler merak ediliyor. Bugün eczane açılış ve kapanış saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 23 Nisan genelgesi ile 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı bildirildi. Vatandaşlar da bu süre zarfında eczane çalışma saatleri ve nöbetçi eczane aramalarına başladı. Peki, 23 Nisan'da eczaneler çalıyor mu?

23 Nisan'da eczanelerin açık olup olmadığı gündemde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 22 Nisan akşam saat 19:00'da başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek. 23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak. İşte detaylar

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

ANKARA VE KIRIKKALE'DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

HAFTA SONU GENELGESİNDE AÇIKLANAN MUAF OLAN KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar da bulunuyor.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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