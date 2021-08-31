Eczaneler açık mı? 2021 nöbetçi eczane İstanbul!
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Eczaneler açık mı? 2021 nöbetçi eczane İstanbul!

Eczaneler açık mı? 2021 nöbetçi eczane İstanbul!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Birçok işletme pandemi dönemi öncesi çalışmalarına geri döndü. Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul! 31 Ağustos hangi eczaneler açık? Eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler, hastaneler ve aile hekimlerinin açılış saatleri merak ediliyor. Bugün eczaneler açık mı?

Hafta içinin son gününde vatandaşlar hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaça kadar açık? Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul! gibi soruları araştırıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Haftanın 6 günü eczaneler belirlenen saatlerde açıktır. Eczaneler Pazartesi - Cumartesi günleri saat 09:00-19:00 arası açıktır. Bu saatler dışı ve Pazar günleri her hafta farklı şekilde belirlenen nöbetçi eczaneler yer almkatadır.

NÖBETÇİ ECZANELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul!
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