Eczaneler açık mı? 2021 nöbetçi eczane İstanbul!

Birçok işletme pandemi dönemi öncesi çalışmalarına geri döndü. Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul! 31 Ağustos hangi eczaneler açık? Eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler, hastaneler ve aile hekimlerinin açılış saatleri merak ediliyor. Bugün eczaneler açık mı?

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CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Haftanın 6 günü eczaneler belirlenen saatlerde açıktır. Eczaneler Pazartesi - Cumartesi günleri saat 09:00-19:00 arası açıktır. Bu saatler dışı ve Pazar günleri her hafta farklı şekilde belirlenen nöbetçi eczaneler yer almkatadır.

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İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER