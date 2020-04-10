Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?
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İstanbul, Teknoloji

Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?

e-Devletten ücretsiz maske siparişi verilebiliyor ancak yoğun talep nedeniyle maskelerin ulaştırılmasında sıkıntı mevcut. Koronavirüsün en çok görüldüğü şehir olan İstanbul'da eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımı başladı.

10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?

e-Devletten ücretsiz maske siparişi verilebiliyor ancak yoğun talep nedeniyle maskelerin ulaştırılmasında sıkıntı mevcut. Koronavirüsün en çok görüldüğü şehir olan İstanbul'da eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımı başladı. Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? haberimizde.

Ülke genelinde maske satışı yasaklandı, maskeye ihtiyaç duyanlar ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden sipariş verebiliyor ancak ücretsiz maskeye yoğun bir ilgi var. Sistem açıldığı gün maske siparişi veren vatandaşlar, henüz maskelerine ulaşabilmiş değil. Hal böyle olunca alternatif olarak eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının yapılacağı açıklandı. Ancak şu an için İstanbul ile sınırlı. Koronavirüsten en çok etkilenen şehir İstanbul olduğundan ilk olarak İstanbul'daki eczanelerde maske dağıtılacak. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gönderilen kod ile maskelerini alabilecek. 20 - 65 yaş arası vatandaşların alabileceği maskeler e-Devlet gibi sınırlı sayıda verilecek. 10 gün için kişi başı 5 maske dağıtılacak.

İstanbul Eczacı Odası, eczanelerde verilecek olan ücretsiz maskeler konusunda vatandaşları bilgilendirmek için paylaşımda bulundu:

Eczaneden Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?

Ücretsiz Maske Temini:

Ücretsiz maskeler 20 - 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için gönderilmiştir.

5 adet maske ücretsiz olarak verilecektir.

Şifreler, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarınıza SMS olarak gönderilecektir.

Maskeler yalnızca şifre karşılığında teslim edilecektir.

Uyarılar:

Şifreniz henüz size ulaşmadıysa maske temini için eczanelere gelmeyiniz. Her temasın bulaş riskini arttırdığını unutmayınız.

Farklı üreticilerden gelen maskeler eczanelere gönderildiği için maskeler arası farklılıklar olabilir. Eczanenize gelen ücretsiz maske dışındaki farklı maskeleri talep etmeyiniz.

Kaynak: Tamindir

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