Eczaneden koronavirüse karşı asetatlı naylonla önlem Amasya'da bir eczanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını kesmek amacıyla tezgahların önüne asetatlı naylon çekilerek önlem alındı.

Amasya'da bir eczanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını kesmek amacıyla tezgahların önüne asetatlı naylon çekilerek önlem alındı.

Kirazlıdere Mahallesi'nde eczacılık yapan Fatih Coşar, aldığı tedbirle koronavirüse karşı kendisinin, çalışanlarının ve müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor.

Eczanede, asetatlı naylonda açılan küçük bölmeler ile müşterilerle diyalog kurularak satış yapılırken, günde 3 defa eczane dezenfekte ediliyor.

Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerlerini sürekli dezenfekte ettiklerini fakat koronavirüs riski ortadan kaldırmak için bu yönteme başvurduklarını söyledi.

Herkesin kendi tedbirini alması gerektiğini vurgulayan Coşar, "Özellikle eczane çalışanları olarak en büyük risk gruplarından biri de biziz. Herkes kendi önlemini kendisi almak durumunda. Buraya gelen insanlar hasta, başka rahatsızlıkları da olabilir. Hem eczane çalışanlarını hem gelen hastaların sağlığı için kendi önlemlerimizi kendimiz almak mecburiyetindeyiz." dedi.

Eczaneye ilaç almaya gelenlerden Mete Cedidoğlu da güzel bir önlem alındığını dile getirerek,"İlaç almaya gelen hastalıklı biri olduğu zaman önlem için iyi bir şey. Hepimiz kendi tedbirimizi almalıyız, eczanenin yaptığı çok yerinde bir karar. Mümkün olduğu kadar insanlar evde kalsın. Herkes evinde mutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA