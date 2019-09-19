Eczaneden ağrı kesici aldı; kanı maviye dönüştü

Eczaneden ağrı kesici aldı; kanı maviye dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinde 25 yaşındaki bir kadın diş ağrısı için eczaneden anestezi etkisi yapan ağrı kesici aldı; kanı koyu mavi renge dönüştü.

19.09.2019 12:30
Eczaneden ağrı kesici aldı; kanı maviye dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rhode Island eyaletinde, 25 yaşındaki bir kadın diş ağrısı için eczaneden anestezi etkisi yapan ağrı kesici aldı; kanı koyu mavi renge dönüştü.


Kadının, ilacı kullandıktan bir gün sonra rahatsızlanıp hastaneye gitmesi üzerine doktorlar 'methemoglobin' hastalığı teşhisi koydu. Nadiren görülen ve bazen ölümcül olabilen rahatsızlık, vücutta oksijen oranının yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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