Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı- Çalışanlar masanın altına...
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Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı- Çalışanlar masanın altına...

Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı Çalışanlar masanın altına girip korunmaya çalıştı Daha önce taşla saldırdığı eczaneye pompalı tüfekle girip rast gele ateş etti Antalya'nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden...

05.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:06

Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Çalışanlar masanın altına girip korunmaya çalıştı

Daha önce taşla saldırdığı eczaneye pompalı tüfekle girip rast gele ateş etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Olay, dün sabah 09.30 sıralarında Kökez Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T.'nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı. Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Y.'nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

"Daha öncede eczaneyi taşlamıştı"

Eczanenin sahibi Ayşe Baygut, şüphelinin ablasının akrabasının alacak meselesi yüzünden eczaneye saldırdığını söyledi. Baygut, "Parayı bizden alabileceğini zannetti. Silahlı saldırıda bulundu. Daha önce de eczaneyi taşlamıştı. Biz, 'o yaptı' diyememiştik. Dün de bu şekilde onun olduğunu öğrendik. Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı. Kimsenin günahına girmek istemedik, o olduğunu biliyorduk. Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlayıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş" dedi.

Yakalanan şüpheli Ali Y'nin ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı- Çalışanlar masanın altına...

Kaynak: İHA

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