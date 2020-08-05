Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı
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Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Eczanede personel ve müşterilere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı
05.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:03

Antalya'nın Serik ilçesinde dün pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Olay, dün sabah 09.30 sıralarında Kökez Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T.'nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı. Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Y.'nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

"Daha önce de eczaneyi taşlamıştı"

Eczanenin sahibi Ayşe Baygut, şüphelinin ablasının akrabasının alacak meselesi yüzünden eczaneye saldırdığını söyledi. Baygut, "Parayı bizden alabileceğini zannetti. Silahlı saldırıda bulundu. Daha önce de eczaneyi taşlamıştı. Biz, 'o yaptı' diyememiştik. Dün de bu şekilde onun olduğunu öğrendik. Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı. Kimsenin günahına girmek istemedik, o olduğunu biliyorduk. Olay olduğu zaman içeride hastalarım vardı, ablam vardı, çalışanlarım vardı. Personellerimden birisi arka taraftaki camdan atlayıp gitmiş, ablam da masanın altına girmiş" dedi.

Yakalanan şüpheli Ali Y. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ABDULBAKİ: olmamış yahu. önce serbest kalacak, ardından gelip yarım bıraktığı işi yapacak ve muhakkak birisini vuracak, öldürür ise tutuklanır, aksi halde sadece yaralar ise gene serbest kalacak, taki birisini vurana kadar. bu işi takibini ise aldığı maaşı hak etmeyen adalet bakanlığı yapacak. nede olsa suçluları konuyan bir bakanlık olarak bizlerden maaş alıp, bizi bu alçaklara teslim etmek onların vazifeleri.
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